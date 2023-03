Cláudia Raia não conseguiu conter as lágrimas ao receber esta quarta-feira, 8 de março, a propósito do Dia Internacional da Mulher, um presentes encantador do filho mais velho.

"Estou chorando, sou mãe babona. Olha o que eu acabei de ganhar do meu filho Enzo. Para mostrar para vocês como um filho tem que tratar uma mãe, principalmente um filho homem, que tem que valorizar a mulher", realçou num vídeo onde surge de lágrimas nos olhos.

A atriz brasileira recebeu de Enzo Celulari, de 25 anos, um ramo de 56 rosas do campo. O número de flores simboliza a idade atual de Cláudia.

"Segundo ele, representa cada ano da minha vida, de força e determinação", realçou, terminado a partilha com rasgados elogios ao homem em que o filho se tornou.

"Ele é uma loucura, muito especial, muito sensível. Ainda bem que consegui mostrar-lhe o valor das mulheres, que bom que ele entendeu tudo. Dá um alivio", concluiu.

Enzo Celulari e a irmã, Sophia, de 20 anos, resultam ambos de casamento, entretanto terminado, com Edson Celulari. Em fevereiro deste ano a atriz deu à luz o terceiro filho, Luca, fruto da relação de longa data com Jarbas Homem de Mello.

