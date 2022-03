Esta sexta-feira, Mafalda Castro partilhou com os seguidores um truque precioso que pode fazer toda a diferença na aparência.

Para ajudar a favorecer a silhueta, a digital influencer aposta em calças no modelo push in - que evidenciam a zona do rabiosque e alongam as pernas.

Além do papel como apresentadora do 'Big Brother', Mafalda Castro é para muitos considerada uma das mais populares influencers de moda em Portugal, tendo já conquistado 407 mil seguidores no Instagram.

