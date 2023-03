Olívia Ortiz esteve esta quinta-feira, dia 9 de março, a responder a várias questões deixadas pelos seguidores - até às mais indiscretas.

A apresentadora, a dado momento, foi questionada sobre a origem do dinheiro utilizado para pagar as várias viagens que faz e cujos retratos vai partilhando nas redes sociais.

"Eu. Desde os meus I7 anos que assumo sozinha as despesas de todo o meu estilo de vida: onde vivo, onde vou e o que compro. À parte do dinheiro, trabalho há anos com estratégias de conversão de tráfego que me têm proporcionado experiências fantásticas. Mas não é só a mim. Já levei comigo amigas, companheiros e colegas de trabalho", começou por dizer Olívia Ortiz.

© Instagram/Olívia Ortiz

"Entre perguntas como 'quem edita os teus vídeos?' e 'quem assume as despesas destas viagens?' a presumirem que não sou eu e que há uma figura masculina que o faz como já outras tantas vezes me disseram... Esclareço: o meu ex-namorado não editava os meus vídeos por mim, e o meu namorado não me paga as viagens, jantares ou roupas/sapatos/carteiras", concretizou a apresentadora.



© Instagram/Olívia Ortiz

