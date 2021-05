Tomou lugar este fim de semana o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 e o evento contou com a presença do príncipe Alberto, que se fez acompanhar pelos filhos, os gémeos Jacques e Gabriela, de seis anos.

Os membros da família real assistiram às provas a partir do lugar onde estava o pódio e a presença dos gémeos não despercebida às lentes dos fotógrafos, que as captaram em momentos divertidos e de grande atenção às corridas.

Sem a companhia da mulher, princesa Charlene, Alberto esteve sempre próximo dos filhos e deu-lhes várias orientações sobre o desporto de alta velocidade.

Veja as imagens na galeria.

