Catarina Jardim, conhecida por todos como Pimpinha, estará na tarde de quinta-feira, 9 de março, no programa 'Júlia', da SIC, para uma entrevista reveladora.

"Júlia: Pimpinha Jardim revela o real motivo do seu afastamento dos ecrãs numa entrevista exclusiva. Amanhã, a partir das 16h na SIC", anunciou o canal em rodapé na noite de quarta-feira.

A filha mais velha de Cinha Jardim, recorde-se, fazia parte do leque de repórteres da TVI até deixar de surgir no pequeno ecrã. O seu último projeto foi o programa 'VivaVida', no qual acabou substituída por Zé Lopes.

Aparentemente, Pimpinha terá ficado com uma boa relação com o canal para o qual trabalhou durante vários anos. Recentemente, marcou presença na gala dos 30 anos da TVI enquanto convidada.

