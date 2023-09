Pedro Fernandes e Rita casaram-se há precisamente 18 anos. A data foi assinalada publicamente pelo apresentador e animador de rádio, que quis recordar junto dos seguidores este dia especial.

Ao publicar uma fotografia captada no dia em que trocaram as alianças, Pedro Fernandes escreveu: "O olhar e o sorriso que me conquistaram. E já passaram 18 anos. Parabéns a nós, meu amor".

Os seguidores não tardaram a deixar carinhosas mensagens de parabéns na caixa de comentários.

De recordar que o casal tem dois filhos em comum, Martim e Tomás.

