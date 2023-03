Esta terça-feira, 7 de março, registou-se mais uma saída do reality show 'O Triângulo', na TVI. Lívia decidiu abandonar o jogo, conforme foi revelado nas redes sociais.

"Lívia não aguentou a pressão do jogo e as saudades da família e desistiu d’O Triângulo Surpreendido com esta decisão?", lê-se numa publicação feita na página oficial de Instagram do reality.

As reações dos seguidores foram as mais diversas. Se por um lado houve quem compreendesse a decisão, por outro surgiu quem lamentasse Lívia ter ocupado o lugar de outro participante.

Antes de sair, Lívia disse perante os colegas da casa: "Não estou a ser eu mesma, não estou a conseguir, estou com a cabeça completamente lá fora. Por motivos pessoais decidi hoje que vou abandonar 'O Triângulo'".