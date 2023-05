Katia Aveiro começou por relevar que foi quem escreveu o comunicado partilhado na página de Instagram da mãe, Dolores, sobre a notícia que alegava que tinha feito bruxaria para separar o filho, Cristiano Ronaldo, da companheira Georgina Rodríguez. Informações que foram logo negadas e Katia diz que está "à frente de tudo o que é para ser tratado com os advogados em conjunto com a família".

"Não vamos desistir. O copo já entronou. Isto não vai ficar assim. É muito grave o que foi dito", afirmou, aproveitando o momento para também agradecer as "centenas de mensagens" que tem recebido de pessoas que "manifestaram solidariedade e respeito".

"Não nos estamos a fazer de vítimas. [...] Não consigo entender como é que o meu país maltrata de forma gratuita - porque o dinheiro que eles ganham deve ser [pouco]. Preferia lavar escadas do que me sujeitar a um papel de permitir que se diga este tipo de coisas. Isto é um absurdo, incompreensível", desabafou.

"[...] Não quero com isto dizer que a minha família tem de ser levada ao colo em Portugal. Não tem, a gente não precisa disso", afirmou.

Ao referir-se depois ao irmão Cristiano Ronaldo, disse que "trilhou um caminho brilhante com esforço, dedicação e que a partir daí fez com que a sua família fosse o que é hoje em dia".

"Graças a essa ajuda e à união que nós temos. [...] Nada nos foi dado de graça. E se eu sou sustentada - como muita gente diz - pelo meu irmão, esse dinheiro não é dessas pessoas, é dele. Ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser, dá a quem ele quiser", continuou, frisando que "para as pessoas é crime o seu irmão ajudar a família dele".

"É crime eu viver sustentada pelo meu irmão. Não é o caso. O meu irmão, sim, ajuda a família. Se ele não ajudasse era crucificado por isso. Diziam que era egoísta, um ingrato... Ele ajuda então nós somos criminosos. Nós somos ofendidos por isso", lamentou.

Katia referiu ainda que "já construiu a sua vida e tem duas empresas no Brasil", país onde mora atualmente com o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., com quem tem em comum a filha mais nova, Valentina.

"Trabalho com compra e venda de propriedades, construção de imóveis. Vivo bem. Óbvio que o meu irmão me ajudou muito. Que bom por ter um irmão assim", disse ainda.

Mais à frente, Katia Aveiro recordou o gesto de Cristiano Ronaldo ao ter ajudado hospitais portugueses. "As unidades de cuidados intensivos de Lisboa e do Porto estão completas. Foram equipadas com das melhores máquinas para tratar da saúde dos portugueses. Ele não me pediu para falar disto, mas sinto que tenho de falar. E estão constantemente a cuspir no prato que comem. É surreal. Como é que um país é tão ingrato", salientou.

"Amo o meu país, mas a mentalidade dos portugueses - não de todos, não estou a falar para todos, é para uma parte pequena - está incompreensível. Não consigo entender o que é que passa na cabeça de uma pessoa que perde tempo a inventar calúnias e a falar mal das pessoas só porque sim, só porque ela vive melhor que o outro, e ela/ele não roubou. É só porque sim. Quando as pessoas têm mais do que os outros incomoda, então vamos falar mal. É isto que acontece na nossa sociedade", lamenta.

