Katy Perry e Orlando Bloom estão a desfrutar de umas luxuosas férias em St. Tropez com as filhas que têm em comum, a pequena Daisy Dove, de dois anos.

Entre os momentos de descanso, a família tem-se divertido e não escapam às lentes dos paparazzi.

Na segunda-feira, relata o Page Six, O casal foi visto a divertir-se na água com a menina, aliás, Daisy até andou de jet ski com a mãe.

Nas imagens que foram divulgadas pelo Page Six, e que estão também a circular as redes sociais, podemos ver a criança sentada à frente da cantora enquanto andam de mota de água. Veja abaixo:

