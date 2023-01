Patrícia Candoso assume-se aos 41 anos como uma mulher "autêntica e espontânea, mas reservada". Estas são as características que a definem a nível pessoal e profissional, e que tantas vezes a fizeram ser alvo de julgamentos apressados e, muitas vezes, errados.

"À medida que a lente se aproxima eu revelo-me. Em jeito de metáfora… Sempre fui assim na vida e no trabalho. Autêntica, espontânea mas reservada, tão reservada que, juntamente com uma certa timidez, há alguns anos as pessoas julgavam-me 'inacessível' ou 'antipática'. Como se eu devesse andar pela rua a rir e a acenar até mesmo quando a vida não me corria de feição", declarou na legenda de um conjunto de fotografias, que resultam de uma sessão recente.

"Infelizmente julgar o outro é tão fácil… e nesta era digital ainda mais. Devemos olhar-nos mais ao espelho", refletiu, por fim.

