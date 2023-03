Há novidades sobre o casting feito há quase um mês, no Parque das Nações, em busca de novos atores para fazerem parte da temporada que marcará o regresso da série 'Morangos Com Açúcar'.

"Dos 2000 jovens que tiveram a oportunidade de participar neste casting aberto, já todos obtiveram uma resposta", informou a TVI numa nota oficial.

Que resposta foi esta? "Uma parte dos candidatos seguiu para a fase final de casting e a todos os outros foi dada a oportunidade de ficarem registados na base de dados da Plural Casting, com possibilidade de fazerem pequenas participações na série e em outros projetos do Grupo".

A TVI prepara agora "o início das gravações da série juvenil mais emblemática da televisão portuguesa". O regresso de 'Morangos Com Açúcar', recorde-se, resulta de uma parceria do canal português com a Amazon Prime Video.

Leia Também: Saiba como pode ver (ou rever) as duas primeiras temporadas de 'Morangos'