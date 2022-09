A quarta gravidez de Núria Madruga está na reta final mas há uma pessoa em particular que está ansiosa pela chegada do membro mais novo da família.

Nas redes sociais, a atriz mostrou um vídeo de momentos passados na praia com as pessoas que mais ama e aproveitou para falar de Lourenço, o filho mais novo, que quer muito ver o irmão bebé.

"Temos aqui um menino muito curioso e ansioso com a chegada do mano. Todos os dias me pergunta se estou bem, se o bebé está bem, dá imensos beijinhos na barriga e discute com os irmãos sobre quem vai ser o melhor a tomar conta do bebé. E eu já sei, quando esse dia chegar e estiverem os quatro juntos, vai ser dos mais especiais da minha vida", escreveu a atriz.

