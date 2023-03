Eduardo Madeira não ficou indiferente às imagens do atleta Enrique Llopis a cair inanimado no chão durante a prova dos 60 metros barreiras, e reagiu no Instagram.

O comediante e ator destacou e lamentou a atitude dos colegas para com Enrique Llopis.

"Empatia. A palavrinha mágica. A palavra da moda. Nos europeus de pista coberta, 60 metros barreiras, um atleta cai aparatosamente e fica inanimado. Os colegas não arquearam um sobrolho de preocupação, não moveram uma falangeta no sentido de o auxiliar. Ficaram lá na vida deles. Uma parábola desportiva para o nosso mundo. Salve-se quem puder", comentou Eduardo Madeira, mostrando uma imagem deste momento.