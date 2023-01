Morreu na quinta-feira, 12 de janeiro, o músico Boni. Tinha 89 anos.

A notícia foi anunciada pela Casa do Artista, onde o músico terá passado os últimos anos da sua vida.

"A vida dedicou-a à família e à música, num percurso gizado entre Moçambique e Portugal. Em Lourenço Marques, no Conjunto Renato Silva, acompanhou artistas como Madalena Iglesias e Tonicha. Em Portugal acompanhou Fernando Pereira, os ensaios da Companhia Nacional de Bailado e presenteou o público com o som do piano em vários espaços de lazer", lembrou a instituição numa sentida homenagem.

"Influenciado pela música clássica, Beethoven, Bach, Chopin eram as suas grandes referências. Quando frequentou o Conservatório estudava 8 a 10 horas por dia. Pelo menos 8 horas eram imprescindíveis", pode ainda ler-se na mensagem.

Boni é lembrado como alguém "sempre disponível para nos presentear com a sua arte".

"Foi um enorme privilégio ouvir a música que saía de dentro do seu corpo, sentir a paixão com que falava sobre música, família e amigos. E o espírito curioso com que incentivava o debate: 'Quem inventou a música? Ninguém sabe. Uns dizem que foi a mãe a embalar o bebé… que é mais natural. Outros dizem que foram as pessoas a querer imitar os pássaros. Quem inventou a música? Ninguém sabe…'", terminaram.