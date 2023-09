Carolina Deslandes e Dino d'Santiago estiveram à conversa e gravaram um pequeno vídeo onde a cantora dá a conhecer melhor o colega e amigo "em menos de um minuto".

Ao partilhar as imagens na sua página de Instagram, Deslandes acabou por recordar que "aos 16 anos fez um casting para ser back vocal" da banda de Dino d'Santiago.

"Chumbei, mas ele disse-me 'vai gravar um disco por favor'", contou. "Somos amigos há 17 anos. É com muito orgulho que o observo, atenta, em constante ovação do artista, do homem, do ativista e do coração", disse de seguida a cantora.

De recordar que Carolina Deslandes participou no 'Ídolos' em 2010, tendo ficado em terceiro lugar. Depois da participação no programa, lançou-se no mundo da música e tem somado muitos sucessos.

