Britney Spears tem vindo a surpreender os seguidores com ousadas imagens e voltou a destacar-se com mais uma publicação no Instagram.

Depois de ter mostrado um vídeo em que aparece em topless na cama, agora publicou uma fotografia onde surge nua no meio da praia. "Sou apenas eu", escreveu na legenda.

Esta nova publicação não tardou a chegar à imprensa internacional. Veja na partilha abaixo:

