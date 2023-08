Bárbara Branco esteve a desfrutar de uns dias de férias em Capadócia, na Turquia, e esta segunda-feira, dia 7, usou as redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias a andar de balão.

Na sua conta no Instagram, a atriz, que posa dentro do balão e mostra também a vista, afirma que recomenda a experiência, apesar do pequeno inconveniente de ter tido que se levantar muito cedo.

"É bonito? É. veem balões? Veem.

Têm de acordar às 4h30 da manhã para estar a subir para o balão às 5h30 para ver o nascer do sol às 6h? TÊM. Ainda assim, recomendamos. Até um dia, Kapadokya!", escreveu a atriz na legenda das fotografias.