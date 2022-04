Bárbara Bandeira recorreu esta sexta-feira, dia 22 de abril, à sua conta oficial de Instagram para esclarecer os fãs sobre a sua recente ausência nas redes sociais.

"Eu sei que vocês devem estar chateados comigo, sei que ando desaparecida, que não tenho publicado com a frequência que costumava publicar, e recebo as vossas mensagens de preocupação", começa por afirmar a cantora.

Bárbara, de 20 anos, assegura que o seu afastamento da vida pública está relacionado apenas com motivos profissionais. "Vocês já me conhecem, eu não desapareço assim e fico sem fazer nada. Tenho estado a acabar o álbum, tenho gravado as músicas, vou começar a gravar videoclipes entretanto. As coisas estão quase a sair e este mês de maio, o verão todo, na verdade... vai ser um ano muito bom e com muitas surpresas", garante.

