Austin Butler, que interpreta Elvis Presley no filme 'Elvis', não tardou a lamentar a morte repentina de Lisa Marie Presley.

Esta sexta-feira, 13 de janeiro, um dia após a perda, o ator partilhou um comunicado com o E! News. "Estou de coração partido por Riley, Finley, Harper e Priscilla pela trágica e inesperada perda da Lisa Marie", começou por dizer, referindo-se às filhas e à mãe da cantora.

"Estou eternamente grato pelo tempo que tive a sorte de ter perto da sua luz brilhante e apreciarei sempre os momentos de silêncio que partilhamos. O seu amor e autenticidade vão ser sempre lembrados", acrescentou.

Austin e Lisa estiveram nos Globos de Ouros no início da semana, e o artista acabou por levar para casa o prémio de Melhor Ator em Filme Dramático pelo seu papel em 'Elvis'.

Durante o discurso, o ator, de 31 anos, dedicou algumas palavras a Lisa Marie e à mãe da cantora, Priscilla. "Obrigado por abrirem os vossos corações, as vossas memórias, a vossa casa para mim. Lisa Marie, Priscilla, amo-vos para sempre", disse.

De recordar que Lisa Marie Presley era a única filha de Elvis e morreu esta quinta-feira, 12 de janeiro. Lisa é fruto do casamento do falecido cantor com Priscilla Presley.

