Como já tinha sido avançado pelo Fama ao Minuto, Pete Davidson e a namorada, Chase Sui, sofreram um acidente de carro e colidiram contra uma casa na noite do passado sábado, dia 4 de março.

Dias após o acidente, a imprensa internacional divulgou algumas imagens do comediante após ter batido com o carro. As fotografias já começaram também a circular nas redes sociais.

Entre as imagens, além de mostrarem os danos, também é possível ver o humorista a conversar com as autoridades e a explicar o que se passou.

Segundo os relatos, Pete terá perdido o controlo do carro enquanto viajava a alta velocidade.

Leia Também: Pete Davidson e namorada sofrem acidente de viação