O príncipe Harry decidiu fazer uma surpresa à companheira, Meghan Markle, a propósito do Dia da Mulher. O duque de Sussex decidiu presenteá-la com cupcakes vegan, enquanto a mesma assinalava a data com amigas que fazem parte da sua associação, a Archwell.

"Ela parecia realmente alegre e estava a rir muito. Nem acredito que era ela. Ela é ainda mais bonita ao vivo. 'Isto é do meu marido. Ele contou com toda a gente' [disse Meghan]", descreveu uma fonte, presente na ocasião, em declarações à revista People.

Também neste dia, o príncipe participou num evento da BetterUp, app de coaching à qual se associou quando deixou a realeza.

