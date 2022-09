Georgina Rodríguez é uma mãe 'babada' e, prova disso, foi o vídeo que partilhou nas stories da sua conta de Instagram.

Na verdade tratam-se de dois momentos em que a modelo e influenciadora digital aparece a brincar com as crianças, frutos do seu relacionamento com Cristiano Ronaldo.

Nas imagens, Geo - como é carinhosamente tratada - compara os filhos em 2019 e agora, mostrando assim como cresceram.

Veja o vídeo na galeria.

