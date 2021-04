Heidi Klum não tem medo de arriscar nos seus visuais e aquele de que lhe falamos aqui agora não foi exceção.

No passado dia 24 de abril, a ex-modelo e jurada do programa 'America's Got Talent' foi vista a chegar aos estúdios com um visual arrojado.

Conforme se pode ver pelas fotografias presentes na galeria, a estrela de 47 anos optou pela conjugação de umas calças pretas em pele com um top preto e ainda uma camisola muito decotada.

De 0 a 10, quantos pontos acha que merece este look?

