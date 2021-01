"A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) vai iniciar, no Hospital Prisional de São João de Deus, a vacinação dos profissionais de saúde que prestam serviço nas suas diferentes unidades orgânicas, os quais, à imagem do que sucede na sociedade envolvente, constituem um grupo prioritário", adianta o Ministério da Justiça, em comunicado.

Segundo o MJ, seguir-se-ão, em várias fases, a vacinação de todos os demais trabalhadores da DGRSP e os reclusos que se encontram à sua guarda.

"Com o início da vacinação, a DGRSP dá um passo decisivo na consolidação do trabalho que vem desenvolvendo em prol da garantia da vida e saúde de todos quantos trabalham, vivem e contactam com o sistema prisional", considera.

