De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados subiu para 541.381, mais 19.277 nas últimas 24 horas, um dos valores mais elevados desde o início da pandemia, enquanto o número de recuperados é hoje de 264.721, mais 10.360.

A África Austral regista o maior número de casos (246.881) e contabiliza 3.724 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais mortos e mais infetados em todo o continente, com 238.339 casos, mais 13.674, representando 70 por cento das novas infeções em 24 horas em África, e 3.720 vítimas mortais.

O Norte de África lidera no número de mortes e passou hoje as cinco mil (5.062), tendo 119.267 infeções.

A África Ocidental conta 1.505 mortos em 91.978 infetados, a África Oriental regista 1.209 vítimas mortais e 43.890 casos, enquanto na África Central há 816 mortos em 39.365 infeções.