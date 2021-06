De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é de 4.854.204, com mais 10.330 nas últimas 24 horas.

O número de recuperados é agora de 4.395.506, mais 16.460 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada, com 2.086.758 casos e 64.948 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela covid-19 no continente, a África do Sul, que contabiliza 1.669.231 casos e 56.601 mortes.

O Norte de África é a segunda região do continente mais atingida, com 1.465.932 infetados com o vírus SARS-CoV-2 e 44.257 mortes associadas à infeção.

A África Oriental contabiliza 653.148 infeções e 12.861 mortos, e a região da África Ocidental regista 473.789 casos de infeção e 6.270 mortes.

A região da África Central é a que regista menos casos de infeção e de mortes, 174.577 e 2.798 respetivamente.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 15.136 mortes e 263.606 infetados, seguindo-se a Tunísia, com 12.720 óbitos e 346.986 casos. Marrocos contabiliza 519.610 casos e 9.154 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afetados estão também a Etiópia, com 4.171 vítimas mortais e 271.790 infeções, e a Argélia, com 3.611 óbitos e 129.318 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 836 mortes e 70.850 casos, seguindo-se Angola (772 óbitos e 34.752 casos de infeção), Cabo Verde (264 mortos e 30.523 casos), Guiné Equatorial (118 óbitos e 8.572 casos), Guiné-Bissau (68 mortos e 3.770 casos) e São Tomé e Príncipe (37 mortos e 2.344 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.551.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.