Miro Vemba encontra-se doente, sem voz, e precisou de adiar os seus espetáculos. A notícia foi partilhada nas redes sociais, levando a um mal-entendido entre os fãs do irmão do antigo participante do 'Big Brother'.

Gilmário Vemba partilhou o comunicado do irmão, levando os seguidores a crer que também a digressão do seu espetáculo, 'Temas', estaria a ser adiada. Pronto a esclarecer o mal-entendido, o humorista contou:

"Só corrigir uma coisa aqui, ou os meus amigos não estão a ler o comunicado ou se calhar não fiz entender, quem está doente é o meu irmão, Miro Vemba. São os shows dele que vão ser adiados por motivos de saúde, está quase sem voz devido uma gripe muito forte".

"Sei que alguma pessoas viram-me no hospital, mas eu já estou medicado e operacional. 'Graças a Nzambi', a tour de #temas continua sem paragens", completou.

