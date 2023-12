Kanye West não se importa muito com a fama que tem e, aparentemente, o filho também não. Durante a noite da passada terça-feira, Saint e os outros dois filhos do rapper estiveram no evento de apresentação exclusivo daquele que será o novo álbum de Kanye.

Contudo, o artista não foi o único centro das atenções. Saint, um dos seus descendentes, deu nas vistas durante dois momentos particulares. Num deles, celebrou a aclamação pública com um 'festejo à Ronaldo', no qual o público o apoiou com o famoso 'siiii' do atleta português.

Entre o público estava, curiosamente, aquele que facilmente será um dos ídolos de Saint, o jovem streamer IShowSpeed, que ficou conhecido pelo seu fascínio incondicional por Cristiano Ronaldo.

Numa outra ocasião, esta já em 'palco', e onde se encontrava o pai West e a respetiva comitiva, Saint deu nas vistas ao imitar uma 'dança' criada, curiosamente, por IShowSpeed, o que reforça a teoria de que o streamer será, juntamente com Kanye, uma das suas maiores influências atuais.

