Foi com um engraçado vídeo que Luís Borges deu as boas-vindas ao fim de semana. Hoje (dia 17 de abril) o modelo publicou um vídeo nas redes sociais que gravou no TikTok.

"É sexta-feira, dia de comer pizza e sorrir", afirmou na legenda da publicação.

Trata-se de um momento em que o manequim vê uma mulher a treinar, sempre com um sorriso no rosto e uma fatia de pizza na mão.

Ora veja.

