Sofia Ribeiro integra o elenco da próxima produção da SIC, 'Mar Aberto', e encontra-se na ilha Terceira, nos Açores, onde esta semana começaram as gravações.

Depois de um voo atribulado, que partiu de Lisboa no sábado de manhã, mas só conseguiu aterrar na Terceira no domingo à noite, a atriz já está a aproveitar as maravilhas da ilha, tendo partilhado na sua conta no Instagram algumas fotografias destes primeiros dias, que incluíram um mergulho no mar.

"Terceira, sua linda", escreveu, na legenda das imagens.