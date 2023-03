O Instagram marcou Regina Duarte e colocou um alerta no perfil da atriz e ex-secretária da Cultura no governo Bolsonaro, de acordo com O Globo.

O jornal diz que quando se tenta seguir o perfil da atriz recebesse um alerta a dizer que a conta partilha 'fake news'.

O Fama ao Minuto experimentou seguir a conta da atriz e não recebeu nenhum alerta. No entanto, O Globo diz que recebeu a seguinte mensagem: "Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra as nossas diretrizes da comunidade".

Neste momento, Regina Duarte tem 2,9 milhões de seguidores da rede social Instagram.

© Reprodução O Globo - Instagram

