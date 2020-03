O príncipe André pode estar em maus lençóis com a revelação de uma aventura que viveu com uma das suas namoradas, a modelo Caprice Bourret.

Corria o ano 2000 quando o filho da rainha Isabel II vivia um romance com a norte-americana e, para mostrar os seus encantos enquanto membro da realeza britânica, quebrou as regras para impressionar a cara metade.

De acordo com o The Sun, André levou Caprice até à sala onde se encontra o trono no palácio de Buckingham e deixou que esta se sentasse no tão aclamado lugar da rainha.

Uma 'aventura' arriscada que André decidiu viver pelo namoro que durou apenas dois meses.

O que será que Isabel II vai achar deste segredo?

