É a estreia em Portugal de um dos humoristas mais populares do mundo. Ricky Gervais, com recurso ao Twitter, anunciou que irá atuar em breve no nosso país, no âmbito do seu novo espetáculo.

'Armageddon' irá passar por cidades como Nova Iorque, Manchester, Dublin, Toronto, Berlim e Barcelona, com Lisboa a constar da lista.

Os bilhetes vão estar à venda a partir da próxima semana.

Ainda não foram revelados grandes detalhes sobre este espetáculo, sabendo-se apenas que será um solo de stand-up. O mesmo segue-se a 'Ricky Gervais SuperNature', que está disponível na Netflix, e que levou Gervais a ser acusado de transfobia. Leia Também: Ricky Gervais 'debaixo de fogo' por causa de piadas sobre transexuais