Rúben da Cruz viu o seu nome envolvido numa grande polémica ao ser acusado de trair a mãe do filho. E foi a própria Filipa Falcão, agora ex-companheira, quem denunciou o caso e mostrou provas. Declarações que levaram Sofia Ribeiro, também 'ex' do DJ, a manifestar-se e a dizer que também foi traída.

Após toda a agitação, Rúben da Cruz recebeu várias críticas e estas recentes publicações que fez nas stories da sua página de Instagram poderão ser uma resposta a tais comentários.

O DJ destacou na rede social dois vídeos motivacionais. "Eu sou uma pessoa forte, muito forte, diga-se de passagem. E orgulho-me muito disso. Já passei e aguentei tantas coisas, e muitas vezes calado, sozinho… Mas sou um ser humano também, não sou feito de ferro", pode ouvir-se num primeiro vídeo.

"Quem não conhece a tua história, vai falar mal do teu momento. Mas quem fala mal do teu momento, não merece fazer parte da tua história. É por isso que existem algumas pessoas que ficam exatamente onde têm de ficar na tua vida, longe", pode ouvir-se num segundo vídeo.

