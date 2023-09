A propósito do caso de um ex-padre de 85 anos, acusado de violação, Patrícia Cipriano, uma das comentadoras do programa 'Dois às 10', partilhou uma situação pela própria vivida.

"Uma vez fui a uma igreja, sou católica, precisava de me confessar porque precisava de ser madrinha de uma pessoa e fui confessar, como sempre à última da hora, ao padre", contextualiza.

"Ele quis colocar-me a mão no peito para me pôr água benta aqui no coração e tentou pôr-me a mão dentro do sutiã. Eu só disse assim: 'senhor padre, aconselho-o a tirar a mão de onde tem, porque senão fica com um dedo partido'", conta, deixando Cláudio Ramos d 'boca aberta', conforme poderá ver neste momento.

"Isto é asqueroso para uma mulher, repulsivo", completa.