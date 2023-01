"Sempre soube desde o primeiro dia que faríamos 'história' os dois. E que bonita história". Foi com estas palavras que Carolina Pinto começou a publicação que fez na sua página de Instagram, a qual dedicou ao noivo, Marco Costa.

"Ensinaste-me tanto e não podia estar mais grata por isso. Obrigada por seres tanto numa só pessoa. O meu amigo, o meu parceiro", acrescentou, mostrando-se também ansiosa para o nascimento da filha de ambos.

"Daqui a dias irás conhecer o que é realmente amar alguém incondicionalmente e é muito gratificante poder assistir a isto tão de perto. O nosso amor traz ao mundo uma bebé muito desejada por todos", destacou.

"Tive uma conversa com alguém que me disse: 'A vossa cumplicidade é incrível'. E é mesmo, é disso que somos feitos. De amor, de cumplicidade, amizade, partilha e dois feitios terríveis. O meu e o teu. Ainda assim, conseguimos no meio do tanto que são as nossas personalidades dar as mãos e seguir juntos", escreveu.

"Obrigada por seres o pai dela. Obrigada por seres o amigo dele, daquele que foi e será sempre o primeiro amor da minha vida, o meu filho. Obrigada por conseguires ser muitas vezes a 'calma' no meio desta tempestade de sentimentos que é gerar uma bebé. Seguimos juntos", pode ainda ler-se na carinhosa publicação.

Antes de terminar, falou ainda das dificuldades que tem tido para dormir por causa de estar na reta final da gravidez: "Lamento imenso que não durmas nada de jeito comigo a levantar-me da cama 156676577 vezes para ir fazer xixi. É isto. Amo-te".

De recordar que a menina que está prestes a nascer vai chamar-se Maria Emília. Esta será a primeira experiência de Marco Costa no que diz respeito à paternidade. No entanto, é o segundo bebé de Carolina, que já é mãe de um menino, fruto de uma relação anterior.

