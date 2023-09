Paula Marcelo recorreu às redes sociais na manhã desta quinta-feira, dia 28 de setembro, para assinalar publicamente uma data muito especial. Foi há precisamente quatro anos que deu o nó com Jorge Lopes.

"As asas são o símbolo de que sonhamos e voamos juntos. Quatro anos lado a lado. Obrigada por todo o amor que me dás. Adoro-te", escreveu a atriz ao destacar o casamento.

De recordar que antes do casamento com Jorge Lopes, Paula Marcelo esteve numa relação de mais de 35 anos com Camilo de Oliveira, que morreu em julho de 2016.

