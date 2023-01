Miley Cyrus acaba de apresentar o novo tema, 'Flowers', e rapidamente muitos acreditaram que este fosse um recado para o ex-marido, Liam Hemsworth. É a primeira música do álbum 'Endless Summer Vacation', que será lançado em março.

Num comunicado citado pela Rolling Stone, disse que o novo disco "é uma carta de amor a Los Angeles". E apesar de não ter feito nenhuma menção a Liam no novo tema, a letra despertou logo a atenção.

"Nós éramos bons, éramos ouro"; "Construímos uma casa e vimo-la queimar"; "Eu não queria deixar-te, eu não queria mentir, comecei a chorar mas depois lembrei-me que posso comprar flores para mim mesma, escrever o meu nome na areia". Estás são algumas das partes da música que não passaram despercebidas.

De referir ainda que o tema foi lançado no dia do aniversário de Liam Hemsworth, esta sexta-feira, 13 de janeiro.

De recorda que Miley e Liam conheceram-se em 2009, nos bastidores do filme 'A Melodia do Adeus'. Desde então, formaram um par romântico com muitos altos e baixos. Em 2018 decidiram dar o nó, mas o casamento terminou de forma oficial em 2020.