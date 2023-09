Morreu o ator Michael Gambon, estrela da saga 'Harry Potter', onde interpretou o professor Alvo Dumbledore. Tinha 82 anos. A notícia foi confirmada pela família.

"Estamos destroçados por anunciar a perda de Michael Gambon. Amado marido e pai, o Michael morreu pacificamente no hospital com a esposa Anne e o filho Fergus ao lado da sua cama, após uma pneumonia", adiantaram num comunicado emitido em nome da mulher e do filho do artista, cita o The Independent.

"Pedimos que respeitem a nossa privacidade neste momento difícil e agradecemos as mensagens de apoio e amor", concluíram.

Com uma carreira de mais de 60 anos, recebeu três prémios Oliver, dois prémios Screen Actors Guild e quatro prémios BAFTA. Em 1999 foi nomeado Cavaleiro pela rainha Isabel II.

