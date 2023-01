Prestes a ser pai pela primeira vez, fruto do noivado com Carolina Pinto, Marco Costa recorreu à sua página de Instagram para dedicar uma mensagem à noiva.

"O melhor de mim está para chegar! Antes que a mimi nasça quero que saibas que estou muito feliz por seres tu a mãe da minha filha", começou por escrever, não deixando de confessar de seguida: "Estou nervoso e ansioso, a maior aventura da minha vida esta quase a começar que será ser pai".

"Às vezes escondo-me para não me veres a chorar, quero te transmitir paz, tranquilidade e confiança porque sei que é o que tu precisas a poucos dias do nosso amor nascer! Mas a verdade é que estou todo borrado", desabafou.

"Quero ser e estar forte ao teu lado no parto! Quero ser o melhor pai do mundo e sei que tu vais-me ajudar a sê-lo! Que a nossa pequena venha com saúde com uma hora pequenina de resto eu trato meu amor! Sou um babado por ti. A minha grávida mais linda do mundo! Amo-te", rematou.

