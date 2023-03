"Já chorei, já sorri, hoje estou num misto de emoções", foi desta forma que Liliana Aguiar decidiu dar início a um desabafo emotivo através do qual assinala o seu 43.º aniversário.

A empresária encontra-se a viver uma fase delicada desde que se separou do marido, Francisco Nunes. A rutura foi conturbada e gerou polémica, sabendo-se agora que existe até uma queixa de violência doméstica apresentada.

"É o meu aniversário, o primeiro em que me sinto triste. Vim ver o mar, agradecer pelo dia de hoje, por Deus me abençoar com mais um dia de vida. Mas, a vida nem sempre é fácil. Vou honrar a minha vida e a minha saúde e também a dos meus filhos, porque não posso ser ingrata e neste dia não estar a sentir uma felicidade plena. Deus percebe-me", escreveu ainda.

Por fim, a antiga apresentadora de televisão quis prestar agradecimento a todos os que se lembraram do seu dia especial.