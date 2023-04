As duas foram vistas no Aeroporto Internacional de Los Angeles, no início desta semana.

Katie Holmes e a filha, Suri Cruise, estão de partida. Mãe e filha foram 'apanhadas' pelos paparazzi no Aeroporto Internacional de Los Angeles, esta segunda-feira. A artista, de 44 anos, e a filha, de 17, surgiram com visuais bastante descontraídos. Não se sabe, contudo, o destino da viagem. Vale notar que Suri é fruto do anterior casamento de Katie Holmes com Tom Cruise. A separação aconteceu em 2012 e, desde então, o ator deixou de ter uma relação próxima com a filha, alegadamente, por causa da sua religião, a Cientologia. Leia Também: Katie Holmes sobre a filha Suri: "Ela é uma pessoa incrível"