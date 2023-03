Júlia Pinheiro foi uma das convidadas que participou na emissão especial de hoje d'As Três da Manhã', na rádio Renascença, em jeito de celebração do Dia da Mulher.

A apresentadora respondeu às perguntas mais curiosas da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar', sendo que houve uma em particular que a deixou intrigada.

"Se a SIC estiver aflita para ganhar as audiências de março, vais perdoar a Fátima Lopes?", questionou-se.

"Não tenho nada para perdoar à Fátima Lopes. Somos ótimas vizinhas aqui do canal", esclareceu Júlia.

Outra das perguntas feitas foi: "Em janeiro de 2011 foste a grande contratação da SIC vinda da TVI. Achas que para algumas pessoas a tua saída da estação de Queluz de Baixo foi como uma morte da princesa Diana ou, por outro lado, és uma espécie de Camilla Parker Bowles que não entusiasma ninguém?".

"Não é nada comparável com a morte da princesa Diana e olha... Há casamentos incomensuravelmente menos felizes do que o da Camilla com o seu rei e ela não estava para ser rainha, e lá está para ser coroada. Atenção às Camillas!", chamou a atenção a apresentadora.

Leia Também: Carolina Patrocínio: "Os ataques sobre a forma física é por ser mulher"