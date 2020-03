José Condessa tem participado nos festejos do Carnaval no Brasil e foi num desses momentos que esteve à conversa com a revista Quem. Uma pequena entrevista em que o ator falou da namorada, Bárbara Branco, que está em Portugal.

"Tenho namorada em Portugal. É uma atriz maravilhosa", começou por dizer José, confessando estar cheio de saudades da companheira.

"A tecnologia ajuda muito, mas a saudade só aumenta", destacou.

Recorde-se que o ator está neste momento a gravar a novela 'Salve-se Quem Puder'.

Leia Também: José Condessa muito elogiado por diretor de 'Salve-se Quem Puder'