A irmã de Georgina Rodríguez partilhou nas últimas horas, através da rede social Instagram, um pouco mais sobre a rotina íntima da família.

Ivana Rodríguez revelou que todas as noites e todas as manhãs faz videochamadas para falar com a irmã, mostrar a filha e ver os sobrinhos.

"O meu momento mais feliz. Boa noite", declarou ao mostrar uma nova fotografia da sobrinha mais nova, Bella Esmeralda. A bebé, filha de Georgina e Ronaldo, surge na imagem ao colo da mãe.



"Adoro as videochamadas pela manhã com a minha irmã e as nossas bebés. São a minha vida", declarou ainda Ivana numa outra imagem, desta vez da chamada feita pela manhã - surgindo nela com a filha ao colo.



Bella Esmeralda, recorde-se, é a filha mais nova de CR7 e Georgina. O craque português e a namorada são ainda pais de Alana Martina. Já os gémeos Eva e Meteo e o jovem Cristianinho nasceram fruto de uma barriga de aluguer.

