Tanya Pardazi morreu no passado dia 27 de agosto, aos 21 anos, num acidente ocorrido enquanto fazia paraquedismo em Ontário, no Canadá.

A estrela do TikTok, que já competiu pelo prémio de Miss canadiana, não resistiu aos ferimentos causados pela queda, que poderá estar relacionada com o facto de ter aberto o paraquedas antes do tempo indicado.

Pardazi ainda foi transportada para o hospital, onde acabou por ser declarado o óbito.

A morte da jovem que reunia mais 100 mil seguidores no Tik Tok continua a ser investigada.