A artista mostrou o seu desagrado com as constantes críticas do ex-apresentador de televisão.

Dulce Guimarães não tem ficado indiferente aos comentários de Carlos Cruz sobre vários apresentadores e programas de televisão. Palavras que não têm deixado a artista agradada, como fez questão de manifestar publicamente. Na sua página de Facebook, Dulce Guimarães deixou uma mensagem sobre Carlos Cruz, onde se mostra contra as constantes críticas do ex-apresentador de televisão. "Cada vez que abro a Internet, lá está ele a arrasar alguém... E espelhinho, Carlos, não há? Sentes necessidade de aparecer? Oh homem, elogia que há para aí muito quem elogiar. Os arrasos constantes que dás aos outros dizem muito mais sobre ti, do que sobre quem arrasas que, simplesmente, te ignoram... Todos", escreveu. © Fcaebook_Dulce Guimarães