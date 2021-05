A imprensa cor-de-rosa levantou nos últimos dias o rumor de que Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira estariam separados após 10 anos de casamento. O casal não partilhou nenhum comunicado oficial sobre o tema, mas a verdade é que as últimas publicações de ambos nas redes sociais podem ser a confirmação de que a relação chegou mesmo ao fim.

Mariana partilhou uma fotografia em casa onde afirmava que estava a começar uma "nova vida", já Alexandre começou a semana a mostrar as suas rotinas com os filhos numa casa que não é aquela onde o casal vivia e deixou no ar um possível mal-estar com Mariana.

"Continua o meu improvável papel diário de fazer de pai e de mãe dos meus filhos. Não os tive só para ter mais seguidores no Instagram e futilidades afins. Foi mesmo por amor, e assim continuará", escreve o advogado na legenda de uma fotografia onde mostra os três filhos que resultam do casamento com a irmã mais velha de Carolina Patrocínio: Mateus, de oito anos, Pureza, de sete, e Mariana, de dois.

A imagem partilhada pelo marido de Mariana Patrocínio© Reprodução Instagram/ Alexandre Esteves de Oliveira

