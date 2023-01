Sara Matos, em 'Sangue Oculto', é Carolina, Benedita... e Júlia! Embora estes sejam, provavelmente, três dos papéis mais desafiantes da sua carreira, há tantas outras personagens emblemáticas que a atriz já desempenhou.

A carreira televisiva de Sara começou com 'Morangos com Açúcar', em 2009. Logo depois, entrou em 'Anjo Meu', onde contracenou com Pedro Teixeira, por quem se viria a apaixonar.

Em 'Doida por Ti' (2013), Sara Matos voltava a ser protagonista e em 2014 brilhou na novela 'Beijo do Escorpião'.

A parceria com a TVI terminou e em 2015, Sara decidiu assinar um contrato de exclusividade com a SIC, onde se encontra até então.

Em Paço de Arcos já fez novelas como 'Amor Maior' (2016), 'Vidas Opostas' (2018), 'Terra Brava' (2019) e, mais recentemente, 'Lua de Mel' (2022).

Fora das novelas, Sara Matos também já fez várias peças de teatro e séries.

Percorra a galeria para ver algumas imagens do percurso da atriz.

