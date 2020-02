É difícil esquecer a icónica interpretação que Anthony Hopkins fez de Hannibal Lecter em 'O Silêncio dos Inocentes' (1991), num papel pelo qual recebeu o Óscar na categoria de Melhor Ator. Contudo, o britânico também conta com outros galardões na carreira, como três BAFTAs, dois Emmys e um prémio Cecil B. DeMille.

Hopkins volta agora a estar em destaque depois de ter sido nomeado para os Óscares, na categoria de Melhor Ator Secundário, pela interpretação que fez do Papa Bento XVI em 'The Two Popes'. Com uma carreira repleta de sucessos, Hopkins é muitas vezes descrito como "o melhor ator da sua geração".

